金牌農村高市旗山區糖廠社區以旗山特產香蕉產業為主題，規劃出一系列的體驗遊程。今年除一般民眾參與活動外，日前也特別邀請高雄各大專院校的外籍學生，希望藉由活動的體驗交流，集結海內外青年一起來認識並感受旗山糖廠社區的溫暖與特色，也為解封後接待外國遊客預做準備。

糖廠社區日前辦理2場次「乘著蕉氣去旅行」體驗活動，內容有旗餐老街巡禮、DIY香蕉刮絲體驗、手作香蕉包、古早味米苔目製作、品嘗當季農特產料理包風味餐、採果農事體驗等等琳瑯滿目內容精彩。透過有趣的體驗活動，讓民眾學習香蕉的循環經濟價值之同時還可以品嘗在地味美的料理包。

糖廠社區執行長曾渝媗表示透過農村再生計畫社區開始了志工培訓工作，爾後參加高雄市政府農業局所推動的「根留農村計畫」藉由社區推動農村深度體驗旅遊，將旗山特色深化，讓在地生活故事成為教室與教材。例如結合青年與社區人員共同設計各式桌遊及體驗活動，以推廣香蕉、桑葉等之循環再利用。

高雄市政府農業局局長張清榮局長表示，農業局推動「高雄市區域資源整合根留農村計畫」讓社區青年透過臉書粉絲專業的經營及社區網站建置，一方面整合旗山地區農業資源以推廣農村的體驗遊程來創造社區經濟收益，另方面也讓民眾看到蛻變後的糖廠社區正努力地往永續經營的目標邁進。

尤其旗山區以盛產高品質香蕉著名，社區以食農體驗學習為出發，發揮創意將香蕉元素多元利用及開發特色農村體驗遊程，一直很受國內、外遊客喜愛，而糖廠社區本次接待外籍學生也為解封後接待國際遊客預為準備，歡迎大家來高雄體驗在地的農村特色。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)