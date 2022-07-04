民眾黨舉辦大眾走活動屏東場，意外掀起便當雙主菜議題，對於外界疑慮，民眾黨屏東縣黨部也公開表示，由於3日說明會舉辦時間為上午10時30分，預估結束時間為中午，黨部因地方習俗，客人來接近用餐時間，主人通常會請吃便飯，更痛批「側翼要無聊去盯菜色有幾種？」

民眾黨屏東縣黨部執行長張元戎表示，便當是由縣黨部訂購，也是黨部經費，非常感謝餐廳老闆支持，讓鄉親吃到這麼美味又道地的便當；會訂購便當而非過去的炒米粉、貢丸湯、飯湯，也沒有在餐廳用餐，主要是因爲考量疫情關係，保護大家安全。

張元戎也強調，當天參與的支持者，都是走路、騎車到場相挺，聽柯文哲主席理念，也聽參選人的政見；相關側翼拿民進黨包遊覽車動員到場再發便當，坐在那邊只有喊凍蒜，兩者完全不同，用這樣類比是惡意曲解。

並痛批，這些側翼要無聊去盯菜色有幾種，為何不去好好關注執政黨，實現居住正義了嗎？讓人民過好日子了嗎？疫情控制快篩弊案都清楚了嗎？只看餐盒裝什麼，掩蓋政府騙了我們什麼？這就是側翼網軍目前最努力做的事。