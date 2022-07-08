安倍晉三遭槍擊搶救不治身亡 享壽67歲

日本首相安倍晉三今早在奈良市為候選人站台發表演講時遭槍擊，歷經搶救後仍不幸過世，民眾黨發聲明表示，在向日本朋友致上沉痛的哀悼，並希望台日關係未來依舊保持堅定友誼。

民眾黨表示，台灣的老朋友走了。安倍晉三是日本在位最久的首相，除了對中國態度堅定外，也非常重視台灣在區域內的角色，他過去更是多次公開發表挺台言論。

民眾黨說，2018年花蓮大地震時，安倍提筆寫下「台灣加油」，並且說，在這樣困難的時刻，日本會跟「老朋友」台灣大家在一起，並提供全力協助；2021年台灣缺乏疫苗時，他努力促成日本捐贈AZ疫苗給台灣；去年底卸任後，他在國策院舉辦的國際論壇上表達「台海有事等同日本有事」的立場，且多次公開表達支持台灣加入多個國際組織。

民眾黨最後表示，安倍遭槍擊的事件震驚國際，民眾黨在此向日本朋友致上沉痛的哀悼，希望台日關係在未來依舊保持堅定的友誼。