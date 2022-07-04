元宇宙商機重回鎂光燈下，高盛證券正面看待新技術與元宇宙發展，海通國際證券高度讚賞虛擬實境（VR）、混合實境（MR）前景與生態系發展；海通國際證券點名玉晶光（3406）獨吞蘋果MR裝置Pancake鏡頭訂單，給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價620元，堪稱元宇宙商機的大贏家。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，臉書（Meta）、蘋果、微軟、Google與Valve未來接連有VR、MR產品問世，參與元宇宙商機的大廠愈來愈多，對VR、MR前景與建構生態系大大有利。

根據蒲得宇所做產業調查，VR、MR裝置在大中華相關供應鏈中，光學族群是一大重點領域，最新發現玉晶光將為蘋果MR裝置（預計2023年第一季問世）的Pancake鏡頭獨家供應商，大啖新品大商機，而非市場一般認為的必須與另一供應鏈廠商分食訂單，賦予玉晶光620元推測合理股價。