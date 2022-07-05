明泰(3380)6月合併營收為38.47億元，單月合併營收創下歷史新高記錄，較去年同期成長41.2%，累積上半年度合併營收151.62億元，亦較去年同期增加2.8%。

明泰財務長陳韶伶表示，隨著整體策略布局發展與拓展北美新市場有成，以及大陸封城措施鬆綁，加上生產來料及出貨獲得改善，致6月份營收較上個月及去年同期都有明顯的成長，接下來也會持續努力改善長短料的問題，以延續成長動能。

另一方面，因應全球通訊產業大環境變化，明泰在製造基地上也有新的布局及成果，新建的越南廠今年下半年可望開始量產貢獻營收，預計下半年在越南廠量產後，台灣加越南的產能配置約占四成，大陸的常熟及東莞廠的產能則為六成。由於整體接單動能仍然良好，若料況能持續紓解，加上越南子公司在下半年順利量產及新產品陸續出貨的帶動下，明泰對下半年業績審慎樂觀，全年可望重回成長軌道。