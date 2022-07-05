杜蘭特（Kevin Durant）自請籃網將他交易，很快引來名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）的批評，沙普嘲笑杜蘭特是個田徑選手：「我現在開始明白KD是個跑者，他是田徑明星，只要情勢不利他就溜之大吉，他無法忍受痛苦和傷害，他會毀掉你的球隊，我對KD非常失望。」

Shannon just cooked KD with all due respect 😬pic.twitter.com/z6FCeNHnaC — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) July 4, 2022

沙普在FOX體育節目提到杜蘭特簽下4年1.94億美元合約，籃網八抬大轎請他入隊，以他為核心組建爭冠陣容，結果他拍拍屁股走了，丟下爛攤子讓高層收拾。杜蘭特現在還指定想要加入聯盟東西區戰績最好的兩支球隊熱火、太陽。

熱火2020年、太陽2021年輸掉總冠軍賽， 杜蘭特先前在2016年勇士爭冠失利之後跑去加盟。如今他想去太陽和熱火，沙普說這跟當年抱團73勝勇士沒什麼區別。「詹姆斯（LeBron James）前往熱火的時候，他們只是季後賽首輪就出局的球隊。杜蘭特想加入太陽，那不是西區60勝的球隊嗎？」

沙普強調「杜蘭特vs詹姆斯」這個議題可以歇歇了，因為沒什麼可比的。主持人貝勒斯（Skip Bayless）反擊說，詹姆斯當年回鍋騎士的時候陣中有名將厄文（Kyrie Irving）。沙普趁機大酸：「那個厄文？全聯盟只剩湖人願意收留，他的東家寧願吃下韋斯布魯克（Russell Westbrook）來擺脫他的那個厄文？」貝勒斯只好說那是2015年的厄文，和現在2022年的厄文還是有差別的。