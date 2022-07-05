向陽所警員與山屋管理員找到張男後，關心他的身體狀況。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

來自新北市71歲張姓登山客日前前往嘉明湖，且申請入住嘉明湖山屋，途中卻因體力不支逕自折返下山，未通知家人及山屋管理員。管理員因無法取得聯繫並擔心他安危，便通報向陽派出所一同搜救，所幸當晚就在嘉明湖步道1.2公里處找到他，讓這場登山失聯記圓滿落幕。

位於海拔3310公尺的嘉明湖有著「天使的眼淚」的美名，吸引了許多登山客到慕名造訪。具有登山經驗的張男日前依規定在林務局網站內登記住宿申請獲准。未料他在登山首日，途中突感身體不適，便逕自折返下山，卻忘了通知家人及山屋管理員。

台東縣警局關山分局表示，張男原本應該於6月30日下午入住，山屋管理員在晚間7時30分遲遲未見到他，趕緊致電家屬取得手機號碼，結果仍然聯繫不到張男。管理員見天色已晚，因擔心他的安全，立即通報向陽派出所協尋。

警方與管制站管理員在當天晚間8時整備完成後，一同上山搜尋，途中遇到1群登山客正要下山，並轉述不遠處看到1名山友在路邊休息，眾人立刻往上找尋，終於在嘉明湖步道1.2公里處找到張男；經檢視他身體並無外傷，但體力欠差。

警方評估若依張男狀況勉強下山恐有危險，便協調讓張男在向陽營地暫住一晚，待體力恢復再開車下山。張男及家屬對於管理單位及警方的即時援助表達感謝。

向陽派出所位於海拔2312公尺處，是「全國第二高」的警政單位，執勤的員警除了要執行與平地派出所相同的勤務外，還必須面對突發路況及變化萬千的氣候，更因特殊地理位置及對山林地形的熟悉，常與救難單位共同前往「深山林內」提供登山客援助，長期以來成為登山客的守護者。

關山警分局呼籲，山友登山時應考量自身體力及健康情形，若身體不適或發現可疑人事物時請撥打110，無訊號請撥打112。