三星地區農會趁勝推出「猜猜看！誰是今年的上將梨王」趣味活動，即日起參加者猜中，就有機會獲得好禮，鼓勵民眾踴躍參加。（三星地區農會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

聞名全台的「三星上將梨」採收上市中，宜蘭縣三星地區農會以三星上將梨結合在地好茶推出「2022三星梨饗茶香產業活動季」，農會更趁勝推出「猜猜看！誰是今年的上將梨王」趣味活動，即日起參加者猜中，就有機會獲得好禮，鼓勵民眾踴躍參加。

農會將在7日上午9時，辦理三星上將梨（豐水品系）品質評鑑活動，聘請台灣大學園藝系陳右人教授、花蓮區農業改良場蘭陽分場李建瑩及宜縣府農業產銷科科長廖偉真等5位學者專家擔任評審委員。

評鑑項目包含外觀及果形、質地及風味、重量及糖度等項目，此次評鑑計錄取特等獎（梨王）1名、頭等獎2名、貳等獎2名及參等獎2名，其餘達標準者皆為優良果品，將於7日賽後上午11時30分，在評鑑會場頒發上將豐水梨王等獎項。

三星上將梨栽種面積為43公頃，品種分成豐水梨、幸水梨、黃金梨，採收期到7月底，年產值約1億元；今年上將梨雖受寒害及梅雨氣候影響，產量略有減少近3成，但仍有19位梨農不受氣候及疫情影響，參加評鑑競賽。

其中19位參賽者中，有18名梨農具有產銷履歷身份，所生產的梨果送農委會農業藥物毒物試驗所農藥殘留檢驗，全部檢驗合格，農會嚴格為消費者安全把關。農會指出，今年因雨水充沛，上將梨果肉更加細緻多汁香甜，口感品質水準也比去年更優，堪稱LV級的上將梨果。

農會指出，若沒有梨農辛勞，就沒有如此多汁美味的三星上將梨，為推銷參加評鑑的辛苦梨農，特別規劃「梨王猜猜抽好禮」活動，每一位參加評鑑的梨農，都是傑出優良的候選人，藉由活動展現讓消費大眾認識梨農，增加他們的收益。

活動時間分2階段，「猜猜豐水梨王」至7日截止，「猜猜黃金梨王」則從11日至21日，猜中就有機會獲得的「價值500元」折價券，參加網址https：／／www.sunshin.org.tw／2022pear／guess.php ，更多「2022梨饗茶香產業活動季」資訊請上

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