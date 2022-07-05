鄭宇恩強調，建議應有環境補償方案，若缺乏環境補償方案，當初犧牲水資源保育而填海造陸，地方意見恐怕不會支持。圖為新北市議員鄭宇恩。(鄭宇恩議員辦公室提供)

今(5)日內政部營建署在淡水行政中心舉辦「淡海新市鎮第三次通盤檢討」，會中提出淡水產業發展的短期及長期方案，其中包含受外界關注的二期範圍的「淡海科技園區」，另外也將一期範圍的「焚化爐用地」及「中心商業區」規劃納入產業專用區；新北市議員鄭宇恩指出，針對「焚化爐用地」，應提出環境補償方案，否則恐引起地方反彈。

鄭宇恩表示，樂見淡水地區產業發展，尤其中央和新北市政府若能攜手合作，將能加速推動淡海二期的產業園區的整合及推進。

不過她也指出，營建署短期方案計畫預計將「焚化爐用地」變更為產業專用區一案，該用地是填海造陸所生，應考量使用強度，且周邊並無既有產業聚落。

鄭宇恩強調，建議應有環境補償方案，若缺乏環境補償方案，當初犧牲水資源保育而填海造陸，地方意見恐怕不會支持。

在地生態講師陳江河表示，目前的焚化爐用地原本是美麗且生態豐富的海岸潮間帶灘地，因新市鎮開發需求，展開填海造陸所生，既然已無焚化爐興建需求，應考量公益性，變更為公園用地，不僅達生態補償的效果，更將提升淡海新市鎮的居住及生活品質。

營建署在會中表示，各種意見都會帶回研議，目前都還在意見蒐集階段；新北市經發局指出，營建署基於淡海新市鎮整體開發，提出可開發土地及長期規劃2種方案，新北市政府樂觀其成，期待新市鎮藉由產業進駐，引進就業機會，提供當地居民在地就業、在地生活。

經發局表示，相關合作條件，須待營建署進一步提供資料接續評估。