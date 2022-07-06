台股6月重摔，不過新台幣貶值幅度相對小，央行官員表示，主要是台灣出口表現仍然暢旺，加上近期企業陸續有配發股利需求，營收要換成新台幣，因此會結售美元，讓新台幣波動仍相對穩定。

中央銀行今天發布外匯存底並舉行線上記者會，媒體關注新台幣走勢以及美國聯準會（Fed）後續升息可能帶來的影響。

台股6月跌幅逾11%、重摔1982點，新台幣單月貶幅約2.2%仍相對小。央行外匯局長蔡炯民表示，主要是台灣出口目前沒有受到太多影響，企業營收表現仍不錯，加上廠商近期要配發股利，營收要換成新台幣，有結售美元需求，因此平衡掉新台幣部分貶值壓力。

新台幣上半年兌美元累計貶值6.85%，不過蔡炯民表示，如果用名目有效匯率指數（NEER）來看，新台幣上半年僅貶0.6到0.7%，也就是說新台幣跟其他貨幣相比其實沒貶太多。

台灣7月開始進入除息旺季，媒體關注外資有盈餘匯出需求，會不會後續擴大匯出。蔡炯民表示，外資要匯出多少，主要還是要看他們對於台灣股市的看法，如果認為台股價值浮現，外資也可能拿到股利後、繼續投入股市。

外界預估Fed在7月仍可能升息2到3碼，到年底還可能升息6到7碼，會不會加速資金往美國移動。

蔡炯民表示，台美利差應該不是影響在台外資動向的主要原因。從過去半年來看，外資在亞洲動向，最主要還是取決於美股的表現。美股在升息過程中，若市場對前景不確定、確實會向下修正，連帶影響台灣股匯市表現；但如果美股止穩，對台股、新台幣來說，變化就不會像過去幾個月那麼劇烈。

最近日圓持續疲軟，蔡炯民觀察，確實蠻多民眾有多換一點日圓，不過，如果從整體國人外匯存款來看，日圓比例並沒有太大的影響，主要是日圓本身沒孳息，多數人換日幣也只是觀光考量，若以投資著眼，美元、澳幣利率還比較高。

根據央行統計，6月主要貨幣兌美元多呈現貶值，歐元貶值2.79%，英鎊貶值3.87%，澳幣貶值4.11%、日圓重貶6.22%、加幣貶值1.67%、新加坡幣貶值1.59%，人民幣升值0.31%，美元指數則升值3.05%。（編輯：楊蘭軒）1110705