DRAM廠南亞科（2408）11日召開法人說明會，第二季營運雖受到DRAM價格下跌及位元銷售減少的雙重影響，所幸新台幣兌美元匯率貶值，季度營收雖降至180.31億元，但稅後淨利較上季微幅成長，每股淨利2.12元。南亞科總經理李培瑛表示，第三季DRAM市場充滿不確定性且需求減弱，短期市況及DRAM價格仍會向下修正。

南亞科公告第二季合併營收季減9.6％達180.31億元，較去年同期減少20.4％，平均售價季減中個位數百分比約達5％，銷售量季減高個位數百分比，但新台幣兌美元匯率貶值對營收有所支撐，季度平均毛利率季增0.2個百分點達44.1％，較去年同期提升1.8個百分點。

南亞科第二季營業利益季減14.3％達53.64億元，與去年同期相較減少24.1％，由於業外收入維持17.40億元高檔，所得稅費用較上季明顯減少，歸屬母公司稅後淨利季增0.4％達65.74億元，與去年同期相較成長6.7％，每股淨利2.12元優於預期。