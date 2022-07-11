成霖(9934)昨(10)晚間日發布重大訊息指出，深圳廠配合所在地未來都更計畫政策及時間表，將水五金組裝工廠搬遷至東莞市麻涌鎮的工廠基地，計劃將在2023年底完成遷移，遷廠案將在第二季提列10.71億元的損失，將影響第2季每股純益2.99元。成霖強調，目前資金足以支應相關費用，不影響日常營運活動。

考量疫後消費需求不穩定性及未來整體營運方向，並配合中國大陸當地政府對目前成霖實業工廠所在地未來都市更新規劃，成霖決議先行進行五金龍頭工廠搬遷，並將專注在協調配置公司資源。

成霖強調，目前深圳廠區持續營運中，明年底前將會與新建的東莞廠銜接生產，經過營運調整，成霖未來將更專注在品牌事業的經營，以達成獲利結構更穩定及具備長期向上提升空間的條件。

因應此生產基地的移轉，成霖將提列包括員工離職補償金及相關資產減損等一次性損失人民幣2.41億元，合計約新台幣10.71億元。

成霖未來新廠將著重於自有品牌所需的核心技術、製程工藝和設計創新，並且提升供應鏈的韌性及彈性，以強化自有品牌GERBER及LENZ在市場的競爭力，達到更穩健的獲利結構，並配合陶瓷產品的成長，為成霖長期發展及獲利打下新的根基。