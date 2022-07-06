澎湃新聞報導，河南農業大學6日上午召開慶祝建校120周年暨創建中國特色世界一流農業大學推薦大會。河南農大1985級校友、世界第一大養豬企業――牧原股份董事長秦英林向母校捐贈10億元（人民幣，下同，約合新台幣43.5元）共建河南牧原畜牧產業聯合研究院，用於提升養豬業全產業鏈發展水準，推進豬肉產業鏈上下游資訊化、人工智慧和產業互聯網發展，助推河南農業大學創建世界一流農業大學，夯實河南農業基礎，支撐產業發展，促進河南經濟發展。

作為河南農業大學傑出校友代表，秦英林在大會上發言時，表達了助力河南農業大學創建世界一流大學的心願：「對標世界排名第一的荷蘭瓦格寧根農業大學，建校146年，早我們26年。以26年時間為奮鬥期限，將河南農業大學建設成為世界一流農業大學，只爭朝夕。」這不僅是他個人的願望，更是牧原人和無數農大學子的期盼。

「百年變局，中國崛起，將誕生多個世界一流大學。」秦英林在會上說：「中國是農業大國也是消費大國，中國的農業產業需要世界一流技術支撐。著眼未來，創建世界一流農業大學，任重道遠，未來可期！」

牧原集團專注生豬養殖30年，現在養豬業務布局大陸24省（區）102市215縣（區），2021年出欄毛豬4026萬頭，全球第一。2022年1-6月出欄3128萬頭。