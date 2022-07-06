南美館「亞洲的地獄與幽魂」鬼月將開放3場百鬼漫遊Cosplay午夜專場。(本報資料照片)

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」百鬼漫遊Cosplay午夜專場來了！南美館因應網友熱烈敲碗加碼午夜場，館方宣布農曆7月鬼門開、中元節、鬼門關「隔天」推出3場Cosplay午夜專場，2人1組報名，每場限150組，且只限定扮裝為「亞洲幽魂鬼怪」入場，西方吸血鬼、狼人、活屍等則慢走不送。

南美館上月25日開展「亞洲的地獄與幽魂」，掀起民眾朝聖殭屍的熱潮，館方統計，2周來無論平日或假日，每天都湧入近4000人，回到疫情前的假日人潮盛況，目前南美館每日人流數都維持以往假日水準。

隨著農曆7月將屆，南美館也因應網友熱烈敲碗午夜場，宣布將於農曆7月鬼月將加開3場夜間9點到12點的Cosplay午夜專場，挑戰民眾大膽程度，且活動順應此次策展脈絡，特別規畫依民間習俗鬼門開、中元節、鬼門關排定主題，3場活動選在鬼門開、中元節、鬼門關「隔天」登場，邀請民眾扮裝參與體驗跟著亞洲的幽魂傾巢而出、一起中元普渡，再一同返回地獄。

活動一曝光，隨即引來不少網友讚「有哏」、「太刺激了吧」，館方強調，cosplay午夜場第一場「破地獄之頭過身就過」，登場時間為7月30，晚間9點到12點，第二場為「破地獄之猛鬼流水席」，8月13日的9點到12點，第三場「破地獄之重回三途川，8月27日9點到12點，民眾須以組為單位報名，但也提醒想參加的人只能扮裝成符合「亞洲幽魂鬼怪」主題，至於西方的吸血鬼、狼人、活屍等則請先暫離。

南美館亞洲幽魂鬼怪 Cosplay午夜專場殭屍鬼月鬼門開