小米、徠卡戰略合作，祭出專業影像系列Xiaomi 12S系列一共4款新機，包括Xiaomi 12S Ultra、Xiaomi 12S Pro、Xiaomi 12S以及Xiaomi 12 Pro，Xiaomi 12S系列全產品線配備小米與徠卡聯合研發的徠卡專業光學鏡頭，全系列均搭載高通Snapdragon8+ Gen 1旗艦行動平台，堪稱小米最高階旗艦。

Xiaomi 12S系列作為小米最新的高階旗艦產品，全系列均搭載高通Snapdragon8+ Gen 1旗艦行動平台，該旗艦行動平台採用2022年最領先的台積電(2330)4奈米工藝製程，與前一代Snapdragon 8 Gen 1相比主要核心面積不僅減少21%，更極大化提升單核和多核性能，CPU和GPU均獲得10%的性能提升，電池能耗比更大幅提升30%。不僅顯著降低了Xiaomi 12S系列的待機功耗，更降低在高負載計算場景下的發熱量與功耗。

Xiaomi 12S Ultra是首款同時搭載兩顆Xiaomi Surge自研晶片的旗艦機款。充電續航方面，Xiaomi 12S Ultra搭載Xiaomi Surge P1自研充電晶片和Xiaomi Surge G1自研電池管理晶片，一機雙小米自研晶片。

Xiaomi 12S Ultra支援67W快速充電、50W無線快充與10W反向充電，和4860mAh單電芯矽氧負極電池組合，利用搭載的一顆Xiaomi Surge P1充電晶片，即可完成三顆電荷泵的相同功能，最高可以支援達16A輸出電流，轉換效率高達96.8%。

Xiaomi 12S Ultra首發搭載自研Xiaomi Surge G1電池管理晶片，與Xiaomi Surge P1組成Xiaomi Surge電池管理系統，可進一步提升充放電安全、提升電池壽命、提升續航能力、提升剩餘可用時長精準度。Xiaomi 12S Ultra透過電池內部微偵測和電池溫升安全區域防護技術，提升電池使用安全。同時採用自適應智慧調節、電池管家與夜間智慧等優化，避免電池處於持續高溫與飽充狀態，增加25%充電循環週期次數。

Xiaomi 12S系列作為小米最新的高階旗艦產品，全系列均搭載高通Snapdragon8+ Gen 1旗艦行動平台，該旗艦行動平台採用2022年最領先的台積電(2330)4奈米工藝製程，與前一代Snapdragon 8 Gen 1相比主要核心面積不僅減少21%，更極大化提升單核和多核性能，CPU和GPU均獲得10%的性能提升，電池能耗比更大幅提升30%。不僅顯著降低了Xiaomi 12S系列的待機功耗，更降低在高負載計算場景下的發熱量與功耗。

Xiaomi 12S Ultra提供三種儲存空間供選擇，8GB+256GB售價為人民幣5,999元、12GB+256GB售價為人民幣6,499元與12GB+512GB售價為人民幣6,999元；Xiaomi 12S Pro提供四種儲存空間供選擇，8GB+128GB售價為人民幣4,699元、8GB+256GB售價為人民幣4,999元、12GB+256GB售價為人民幣5,399元與12GB+512GB售價為人民幣5,899元；Xiaomi 12S提供四種儲存空間供選擇，8GB+128GB售價為人民幣3999元、8GB+256GB售價為人民幣4299元、12GB+256GB售價為人民幣4699元與12GB+512GB售價為人民幣5199元；Xiaomi 12 Pro天璣版提供兩種儲存空間供選擇，8GB+128GB售價為人民幣3,999元與12GB+256GB售價為人民幣4,499元。