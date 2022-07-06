立委陳超明涉及立委集體貪汙案，台北地院6日宣判陳超明有期徒刑7年8個月，褫奪公權3年，在得知判刑結果後，陳超明立即發布聲明抨擊司法已死，檢調已成政黨打手，他合法申報的政治獻金竟被認定是貪汙所得，一審法院還判他有罪，讓他錯愕，他將依法上訴，捍衛自己清白。

陳超明表示，他主動申報的政治獻金，竟被認定是貪汙所得，本案所有的政治獻金過程均依法申報、依法公開，庭訊中檢察官承認本案並無貪污對價的直接證據，但是一審法院竟可以判我有罪，實在讓人錯愕！

陳超明指出，本案明確證據證明他一開始即拒絕召開公聽會，更從未出席或指派他人出席東吳大學的公聽會，案中他僅僅打了1通不到3分鐘的電話，基於人情請經濟部派員參加東吳大學召開的公聽會而已，一個「未召開、未出席、未發言」的立法委員，竟被冤枉有罪，實難令人折服，他絕對依法上訴、捍衛清白！

陳超明說，本案檢調單位監聽十年，由監聽內容即可證明李恆隆、翁華利等人，與他完全沒有任何聯絡，他更與這些人從未見過面。卷證中也顯示他完全不清楚梁文一在爭取政治獻金的過程。法院審理中，經濟部從上到下的官員，都作證我從未詢問過SOGO百貨爭議案件，遑論他怎可能與李恆隆等人有對價關係。

陳超明強調，法律的法理與證據上，陳超明無罪絕對沒有問題，但法律以外，非他陳超明所能掌控，欲加之罪，何患無詞。政治影響司法，明顯的是政治迫害，等到民進黨內鬥，為了打擊政敵才拿出來辦，也把無辜的在野黨拖下水，檢調已經成為政黨的打手！我堂堂一個國會議員，都受到如此不平等的遭遇，更何況一般百姓，著實令人對台灣司法失望。

陳超明不滿表示，本案沒有直接證據證明他有罪，更何況是合法的、公開的、正式的政治獻金，竟遭有罪判決，那全台灣有收受政治獻金的立委是否皆應有罪？更何況有行政權的，選舉出身有政治獻金的行政首長更應有罪？