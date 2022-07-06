針對立委集體貪瀆案，台北地院今重判涉案立委，法務部長蔡清祥6日表示，他肯定檢調偵辦本案的辛勞，本案檢調蒐證齊全、歷經偵查起訴，能獲得法院支持，相當不容易，肯定檢調努力成果。

媒體詢問蔡清祥，部分涉案立委將「賄款」辯稱是「政治獻金」，是否會影響檢調辦案？蔡清祥說，政治獻金是否跟犯罪有關，檢調會予以查明，調查局洗錢防制中心會查證金流，無論是即將到來的九合一選舉或是其他重大犯罪都一樣。