電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）6日公布6月份營收為57.2億元，較去年同期營收36.1億元，年增率達59％、亦較上月營收成長24％。中磊第二季合併營收達152.1億元，較去年同期營收100億元，年增52％，亦較上季營收成長20％。累計上半年營收為278.8億元，相較於去年同期的196億元，呈年增42％，包括單月、單季及上半年累計營收表現，皆創下歷史新高紀錄。

全球基建浪潮來臨，加速高速網路佈建及網路服務普及，伴隨產業數位經濟化發展，5G、智慧物聯網及雲端科技等新興應用帶動資料量暴增，網通設備需求強勁。中磊掌握新世代通訊核心技術，如超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品需求暢旺。

此外，面對國際情勢的變化，中磊透過多元製造據點，彈性調配產能即時因應，並持續全球策略佈局，積極拓展東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，效益逐漸顯現，電信直供業務蓬勃發展，市占率持續擴大，整體營運樂觀可期。