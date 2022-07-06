IPC廠虹堡(5258)、艾訊(3088)下半年營運可期，但外資調節，導致股價高檔搖搖欲墜，周三股價雙雙翻黑下挫。

疫後缺工難題浮現，製造業因缺工、供應鏈轉移加快工業自動化腳步。在後疫情時代新消費型態，去現金化、去接觸化成未來支付趨勢，帶動自助服務機台需求。專攻支付解決方案的虹堡表示，因疫情影響，零售店家對採用月租服務平台，以減少人力支出及一次性設備投資意願提高，創造新零售應用服務商機。

虹堡受惠歐美無人支付應用起飛及美系飲料公司大單挹注，去年下半年開始訂單去化加快，訂單滿手，營運看旺邁入高成長可期，年度營收、獲利挑戰雙位數增長在望，並力拚新高紀錄。

虹堡(5258)今年來自歐美客戶訂單持續熱絡，今年營運高看、出貨動能強勁，周三早盤衝上61.4元、大漲6.59%。但午後賣壓來襲，股價翻黑收跌4.69%報54.9元，5日線、月線得而復失，近5日也連續賣超共5813張。

同樣為IPC的艾訊(3088)指出，IPC產業今年是硬需求，較不受不景氣影響，產能供不應求，第二季營收可望優於首季，再度改寫歷史紀錄機會大，下半年將拚優於上半年。三大法人方面，投信持續買超，但外資再度轉賣超。周三股價衝上65.5元之兩個半月新高後，但午後受大盤頹勢，翻黑收跌2.04%報62.3元，仍守住短期均線。