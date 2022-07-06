隨著中國陸續解封，供應鏈出貨趨穩，光寶六月營收為146億元，創下三年來同期新高，月增1％、年增9％，第二季營收為429.32億元，季增約4％，累計今年一至六月營收為842億元，年增7％。

光寶表示，光電部門六月營收貢獻度為20％，全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等高端產品需求穩定，加上電動車充電裝置、車用LED照明等汽車電子應用出貨暢旺，帶動光電部門營收年增5％。

雲端及物聯網部門營收占比32％，已連續六個月超過整體營收三成；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增近一成。

資訊及消費性電子部門營收佔比達48％；其中，高階筆記型電腦、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種市場需求穩定，帶動資訊及消費性電子部門營收年增10％。