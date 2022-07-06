王偉忠在中廣流行網節目《欸！我說到哪裡了？》專訪《村裡來了個暴走女外科》女主蔡淑臻，王偉忠笑稱蔡淑臻綽號「不安小姐」，因為「高，高不過林嘉綺；瘦，瘦不過林志玲；可愛，可愛不過林郁智，也就是納豆」，讓蔡淑臻爆笑。王偉忠說，透過演出好吃好睡又好色的小劉醫生，讓觀眾驚艷，他知道蔡淑臻是個好女生，一直很努力，總有一天人家會看到她的努力，讓蔡淑臻聞言感動到淚灑錄音間。

王偉忠與蔡淑臻曾在《住左邊住右邊》合作過，蔡淑臻覺得自己當時是個白癡，因為不知道該怎麼演出喜劇，甚至不知道該怎麼發問，遇到導演賴孟傑願意給她充足的時間與空間發展角色，她也轉換心態，覺得建議、發問不是為了自己，而是為了讓整個成果好，才終於克服心魔，慢慢建立自信。因此蔡淑臻在片場都會鼓勵新人大膽跟導演講出自己的想法，「要去試試看，這個信任是可以建立的！」

回顧自己的不安，蔡淑臻提到國二是人生轉捩點，也是自己最叛逆的階段。當時她是老師最信賴的班長，可是為了要選誰去「瞻仰蔣經國遺容」，居然讓老師幾次責罵她，讓她失落又錯愕，從原本品學兼優的班長變成不愛上學的翹課生，引發爸爸的暴怒與毒打。她不想上學、也不想回家，只能往外發展。後來是媽媽跟她的一段母女談心，驚覺自己怎麼可以讓媽媽如此自責，才回歸親情。

蔡淑臻表示，這段過程經歷了信任、背叛、對權威人物的失望，甚至讓她對女性產生戒心，名模生涯都不太敢跟女生深聊，深怕又被傷害。王偉忠下了個很妙的註解，「所謂閨密，就是洩露秘密的縮寫！」王偉忠鼓勵蔡淑臻接下來可以著手創作，把國中生活寫成劇本，因為那段時間影響了她一輩子，一定有原因。

至於感情方面，蔡淑臻建議女性要想清楚自己要什麼，她甚至問自己，「婚姻是每個人一定要做的事嗎？」後來釐清自己比較想要陪伴，不一定是婚姻，只要是個好人，能讓他在工作結束之後有人陪著吃飯聊天，就很滿足了！