（取自陳以信臉書）

（陳以信臉書）

國民黨立委陳以信過去這一個月來，地球飛一圈做國會外交 ，在各地和許多國會老友再聚，更認識許多新朋友，看到外國友人支持台灣的熱情，令人非常感動也更有信心！

陳以信在臉書表示，六月上旬先是陪同國民黨朱立倫 主席訪美，協助安排拜會華府國會山莊 ，與聯邦眾議員貝肯DonBacon 、夏波SteveChabot 、蓋耶哥RubenGallego 、麥可蓮LisaMcClain 、朴銀珠 MichelleSteel 等人會面，並與十多位參眾議院資深幕僚長座談。之後他又轉往加拿大溫哥華、英國倫敦、比利時布魯塞爾與新加坡訪問，拜會各地重要國會議員並與新加坡內閣官員會面，成果相當豐碩。

陳以信說，他是首度造訪加拿大溫哥華 ，分別與聯邦參議員馬妍兒YonahMartins 和卑詩省高等教育廳長康安禮 AnneKang 會面。馬妍兒對台友好，是加國僅四位韓裔國會議員之一，對台灣仍紀念韓戰自由日很感興趣。康安禮在台灣出生，六歲時移民加拿大，31歲當選市議員，2017年更上層樓當選省議員，是台裔子弟首度進入卑詩省議會，曾數度回台探親與訪問。

於英國倫敦西敏寺國會，陳以信與上議員班奈特女爵BaronessNatalieBennett 及下議員史都華 #BobStewart 會面。班奈特女爵曾任英國綠黨黨魁多年，重視環保議題，很同情台灣國際處境，她並詳細導覽上議院殿堂且介紹相關歷史。史都華議員是英國國會友台小組共同主席，曾在陸軍服役28年派駐波士尼亞英軍指揮官，他經常領銜提案支持台灣，預計今年夏天將率團來台訪問。兩人會面前正值英國鐵路大罷工，他因而提前到辦公室過夜不願失約，其重視對台情誼令人相當感動。

他接續前往比利時布魯塞爾，十年前以信曾受歐盟對外事務部邀請，擔任年度EUVP學人訪問歐盟執委會與議會，這次是第二度訪問歐盟議會。此行分別拜會歐盟議員保加利亞籍的柯契夫 AndrewKovatchev 與捷克籍的戴霍奇TomasZdechovsky 。柯契夫議員，是歐盟議會友台小組副主席，曾協助推動台灣護照赴歐免簽證，他熱愛台灣曾於馬英九總統任內訪台，以信時任總統府發言人曾陪同接見。戴霍奇議員來自捷克，距離烏克蘭僅六小時車程，俄烏戰爭讓捷克體會唇亡齒寒，更讓他對台灣感到同情與支持。

同時陳以信還造訪比利時聯邦參眾議院，拜會聯邦眾議員畢霍夫 BenoitPiedboeuf ，他是比國國會友台小組共同主席，也是法語改革運動黨團主席。畢霍夫議員也曾在馬總統任內訪台，還特別致贈自己所寫法語小說當紀念。

陳以信返台前專程前往新加坡，這是繼2015年馬習會後再度訪星，此次特地拜會新加坡內政部政務部長兼國會議員孫雪玲 SunXueling 。以信與孫政務部長是舊識，廿年前同時留學倫敦攻讀碩士，這次兩人會面既是老同學相會，也是深化台星國會議員交流，兩人允諾未來共助深化台星雙邊關係！

（陳以信臉書）

（取自陳以信臉書）

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