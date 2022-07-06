竇智孔開嗆，對象疑指夏克立。（摘自竇智孔臉書）

黃嘉千與夏克立16年異國婚姻生變，傳出她已向士林地方法院提起離婚訴訟，預計暑假過後對簿公堂。黃嘉千本人及經紀人對於婚變傳聞尚未回應，倒是與黃嘉千同經紀公司、最近即將一起演出舞台劇《摘心米其林》的竇智孔，今（6日）突在臉書以黑底白字寫道「下課粒，不是助理，因為他是垃圾」，疑以「諧音」意有所指開嗆夏克立。

竇智孔發文中寫著：「約克夏真的比較可愛。狗，很直接，才不會在那邊裝瘋賣傻。沒有比較就沒有傷害。」並以「＃垃圾」結尾。疑似為同門的黃嘉千抱不平。網友紛紛驚喊「有卦」、「竇哥好直接」！對此，竇智孔稍早則回覆：「各位啊！我心情很好，也沒有生氣，就是剛好朋友家的狗咬人了，單純上來抒發抒發罷了...」

夏克立近年回加拿大生活，與黃嘉千分居兩國，po文都是與女兒的居家生活，和黃嘉千已看似兩條平行線。而黃嘉千前陣子剛完成王偉忠監製的音樂劇《明星養老院》演出，工作人員表示看不出異樣，「有嘉千就有歡樂！她是非常好的演員，幾霸分！」她近期密集參與排練果陀劇場《摘心米其林》，劇團工作人員也表示沒有異樣，「一切都很正常，在排練都很敬業！」