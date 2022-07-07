基隆市長林右昌今(7日)在臉書透露，「早上喉嚨感覺有點怪怪的，出門前在家中快篩出現陽性，我應該是確診了！」目前將依規定進行確診者居家照護「7+7」隔離。後續行程則由副市長代理出席，至於市政則將採用視訊及網路推動。

至於症狀部分，林右昌表示，目前只有輕微的發燒與咳嗽，其餘還好沒有其他症狀，請大家放心。他也說，居隔已經有了上次的經驗，不會影響工作。接下來隔離期間，將持續透過視訊及網路，持續推動市政。

林右昌指出，7日原訂的公開行程，他已商請副市長林永發代表出席，他將依防疫規定進行「7＋7」的居家隔離。

其實這並不是林右昌第一次居家隔離，今年3月，林右昌因為出席基隆市警局餐會，並與確診警官合照互動，因此主動進行居家隔離10天。他7日上午也表示，因為有了上次經驗，接下來隔離期間，將持續透過視訊及網路推動市政。