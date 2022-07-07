51歲的全球首富馬斯克（Elon Musk）曾多次強調「不生小孩文明會滅絕」，而他自己也算是以身作則，法庭最新文件顯示他還有2名雙胞胎。算一算，截至目前為止，馬斯克一共跟3名女性總共育有9個孩子，其中有7個是多胞胎，因他過去曾遭遇小孩出生10周後不幸夭折的憾事，為確保孕婦及胎兒的健康，之後他多半是透過人工受孕、代理孕母的方式生小孩。

馬斯克第一任妻子是加拿大女作家威爾森（Justine Wilson），他們在2000年結婚，2年後生下長子卻因「嬰兒猝死症候群」而夭折，妻子隨後透過人工受孕在2004年生下雙胞胎，2006年再透過人工受孕方式產下3胞胎，兩人的婚姻在2008年劃下句點。

馬斯克離婚後，跟英國女星泰露拉萊莉（Talulah Riley）交往，兩人分分合合，歷經二結二離。之後，他認識前女友加拿大歌手格萊姆斯，格萊姆斯為他生下兩個小孩，第一胎自然受孕但身體產生嚴重的不適、併發症，因此選擇以「代理孕母」的方式誕下第二胎。

根據《商業內幕》報導，馬斯克除了上述7個小孩，其實還有另外2名雙胞胎孩子，孩子的媽是馬斯克2016年創立的腦植晶片公司Neuralink的高階主管琪莉絲。值得注意的是，雙胞胎出生的時間點，正巧是他與前加拿大歌手女友格萊姆斯去年12月透過代理孕母生下小女兒的前幾周。

馬斯克與第一位妻子、女作家賈絲汀威爾森一共生下5名孩子，與加拿大歌手格萊姆斯生下兩名子女，再加上雙胞胎的話，他一共是9名孩子的爸。