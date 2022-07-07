竹南鎮公所上周協辦外籍移工5人制足球賽。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

立委陳超明與竹南鎮公所爭取3千萬元利用照南國中分校預定地興建學童足球訓練場。（謝明俊攝）

照南國中分校預定地目前設有照南棒壘球場。（謝明俊攝）

竹南鎮是全縣外籍移工最多的鄉鎮之一，外籍移工喜愛足球的風氣逐漸感染本地人士，為了鼓勵外籍移工足球運動風氣，竹南鎮公所日前協辦外籍移工5人制足球賽，立委陳超明與竹南鎮公所並向中央爭取3千萬經費，利用照南國中分校預定地興建兒童專用足球訓練場，讓喜歡踢足球的小朋友們能享用好的運動場所。

足球運動向來在苗栗縣並非傳統熱衷的體育項目之一，在頭份市尖山國小教練劉恆亮的提倡下，才有較多國小學童涉獵，包括頭份市蟠桃國小、興華高中等學校陸續成立足球隊，讓足球運動逐漸受人重視。

竹南鎮有許多科技廠商，雇用大量來自東南亞的外籍移工，多數移工熱愛足球運動，假日常可見到移工們利用竹南運動公園的草坪踢玩足球，因此，日前嘉義縣政府舉辦外籍移工5人制足球賽，就特別商請竹南鎮公所協辦北區預賽，賽事就選在竹南運動公園舉行。

在此同時，立委陳超明及竹南鎮長方進興，針對鎮內許多外籍移工缺乏適當的足球場地運動，因此，研議利用閒置的照南國中分校預定地，興建兒童足球訓練場，並獲教育部體育署核撥3千萬元經費闢建。

目前照南國中分校預定地上，有一半的土地已闢建成照南棒壘球場，專供山佳國小等設有棒壘球隊的學校練球比賽之用，另1半閒置空地，將撥出其中3分之1左右的用地，約有4千7百多平方公尺，來興建足球訓練場，成為竹南地區首座公共足球場地。

立委陳超明表示，苗栗縣內科學園區雇用許多東南亞國家外籍移工，移工們熱愛足球，透過協辦外籍移工五人制足球賽，以及興建專用的足球練習場，希望能夠帶起足球風潮，讓苗栗縣的足球運動人口可以大幅增加。