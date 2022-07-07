TPMS和儲能系統需求佳，系統電（5309）公布6月營收約2.93億元，年成長37.67％，累計上半年營收為15.97億元，年成長47.79％。系統電自年初起單月營收年成長率始終保持35％以上，6月營收直逼今年3月時的歷史高點，創下連續三個月突破歷史次高的表現。

系統電今年上半年營收表現亮眼，主要來自於兩大動能TPMS（胎壓偵測器）及儲能系統，尤其受到近年國際永續經營議題的發酵與全台停電、跳電事故頻傳影響，都促使儲能系統及UPS（不斷電系統）開始受到重視。