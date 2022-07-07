禾伸堂（3926）公布6月營收，自結6月合併營收約為新台幣（以下同）13.15億元，較上月增加3.03％，年減9.42％；累計第二季營收達38.41億元，呈現年、季同減。

累計禾伸堂上半年合併營收約81.61億元，較去年同期減少7.41％，其中第二季營收約38.41億元，季減11.09％、年減12.9％。

禾伸堂表示，6月營收較上月小幅成長，但是觀察客戶需求仍受到疫情、通膨等外在因素影響，禾伸堂將持續關注並妥善應對市場需求的變化。