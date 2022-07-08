中信金(2891)6月份自結單月稅後盈餘為31.29億元，累計前6月合併稅後盈餘252.98億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.24元。中信金股價近期偏弱整理，外資在連5日賣超，昨天轉為買超；但投信則是在連18個交易日買超後，昨天轉為賣超。

綜觀2022年上半年，子公司中國信託商業銀行累計前六個月稅前盈餘為218億元，較去年同期成長23%，主因存放款業務規模持續成長，加上利差擴大，淨利息收入較去年同期大幅增加。台灣人壽保險公司雖受市場波動影響，然持續推廣保障型及外幣型商品，保費收入動能表現良好。近期金融市場波動劇烈，在銀行業務成長及保險業務穩健發展之下，二大獲利引擎將持續貢獻獲利。

中信金主要子公司台灣人壽，因認列子公司中國信託產險35億元的防疫險理賠，包含約2億元已經賠付及約33億元理賠準備，6月稅後純益僅0.55億元、年減98.1%，前六月稅後純益98.44億元、年減40.6%。此外，新台幣6月兌美元貶值2.22%，台壽含提列至外匯價格變動準備金的18億元，仍有10億元左右的匯兌利益，外準金餘額6月底攀升至95億元。