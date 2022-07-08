POS品牌大廠振樺電（8114）在歐美客戶拉貨力道強勁，出貨動能持續增溫之下，推升6月營收一舉衝上11.38億元、第二季營收29.14億元，累計上半年營收55.74億元，齊創歷史新高，寫下「大三元」紀錄。法人看好，受惠營運規模擴增、缺料緩解，以及匯率趨貶等因素，預估第二季獲利成長動能可望更勝營收表現。

振樺電6月營收11.38億元，年增46.23％，月增27.05％，超越先前3月的11.27億元新高水準，帶動第二季、上半年營收年增分別達到35.96％、36.99％，展現成長力道。

振樺電在解封需求帶動下，取得歐美客戶大型專案訂單，應用於機場、影城等交通、娛樂、零售領域，旗下KIOSK也恢復成長軌道，亞洲市場則以印度與日本為兩大主要成長地區，日本今年在IPC跟POS都有新客戶及新訂單；印度大客戶也積極拉貨。

此外，隨著缺料問題逐步緩解，振樺電旗下瑞傳半導體檢測設備訂單第二季出貨放量，高階、高毛利產品貢獻度提升，進一步挹注營運表現，IPC、POS、KIOSK三大產品線同步成長。

法人預估，振樺電在手訂單暢旺，陸續還有與聯想合作專案導入，以及與全球電商龍頭合作打造線上購買線下自助退貨（BORIS）解決方案持續貢獻，出貨能見度高，隨著營收規模放大、零組件缺料問題緩解，有利生產成本下降，同時，新台幣匯率貶值因素也將支撐毛利率表現，估維持在34％～36％區間，整體獲利表現可望優於營收。