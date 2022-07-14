中華信評14日公布「2022年台灣年中信用展望」報告，其中包括由標準普爾全球評級經濟研究團隊所作的經濟預測。對於2022年台灣實質GDP成長率，標普團隊維持2.8％的預估，但通膨率自上半年估測的2.5％，大幅上調至3.2％，為歷年來少見衝破3個百分點。

此外，標普並預判中央銀行為了對抗通膨，針對重貼現率將自在年底上調至1.75％，高於前次預估的1.5％。據此，央行將在下半年上調政策利率1碼。

標普子公司中華信評指出，台灣為一出口導向型的經濟體，2022年台灣實質GDP成長率預估2.8％，雖然不及2021年經濟成長率6.6％的一半。不過，以台灣主要出口產業面臨越來越高的不確定性來看，此項表現仍然相當出色。

基於全球前景不確定性高，美國經濟出現衰退疑慮，中華信評認為，未來幾季台灣企業將面臨總體面帶來的六大風險，包括：一、居高不下且持續上漲的能源、原物料價格以及供應鏈受干擾所導致的通膨壓力；二、全球的量化緊縮政策，三、地緣政治緊張情勢，與中國大陸強硬的疫情清零政策立場；四、因疫情再起以致對經濟造成的影響；五、氣候變遷、ESG風險以及困難重重的低碳經濟轉型之路，六、日益頻繁的數位化與網路攻擊對商業模式造成的干擾。