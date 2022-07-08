49歲的林姓山友，攀登奇萊東稜，已過了原定下山時間，家人遲遲未能取得聯繫。花蓮縣消防局獲報，6日從太魯閣國家公園岳王亭入山搜救，昨天傍晚在研海林道9公里處找到疑似高山症的林男，身體虛弱，已無法行走，今清晨由空勤直升機吊掛下山送醫。不過初步了解，林男疑獨攀違反規定，消防局研擬開罰。

林姓山友的妹妹6日向新北市報案，指哥哥與山友申請進入花蓮縣秀林鄉攀登奇萊東稜，6月30日出發，原訂7月5日下山，但逾期未歸，6日家人持續打電話都聯繫不上而報案。

花蓮縣消防局接獲轉報，比對林的登山計畫，再調閱手機通聯記錄，發現林最後一次與外界聯繫，是4日曾用手機與同事傳訊息聯繫公事，研判可能失聯在研海林道12公里處至岳王亭路段。集結消防員5名、太警隊1名、太管處1名，組成7人搜救小組於6日下午自岳王亭入山搜救。

消防局指出，7日中午搜救時遇到2名登山客，表示在研海林道9公里處一處工寮有一名登山客身體不適，疑似高山症。救難人員研判可能是林男，立即趕往，當天傍晚接觸到林男，給予熱食，林男有頭痛、腹瀉、一吃東西就嘔吐，體力不支也無法走路等疑似高山症症狀，幸好生命徵象穩定。

因當時天色已暗，今天一早申請空勤直升機吊掛，上午8時1分吊掛成功，送往德興運動場由救護車送往花蓮慈濟醫院救治。

消防局指出，林男家屬表示林是與山友同行，但花蓮縣消防局查訪登山前一晚住宿點及沿路情況，加上救援林男時也只有他1人，懷疑是獨攀。消防局表示，不論獨攀或是脫隊獨行，都違反花蓮縣登山活動自治條例，已派員檢核相關資料將開罰。

因高山險峻，研海林道沿線多在海拔2000到3000公尺，最後一段道路手機無法通訊，若非搜救人員遇到熱心登山客，後續堪憂。