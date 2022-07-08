土城廢棄鐵皮屋火警 起火原因待查 11:282022/07/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土城廢棄鐵皮屋上午發生火警。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土城廢棄鐵皮屋火警 起火原因待查 訂閱影音： 中時新聞網 今（8）日上午10時20分許新北市土城區中華路一段1棟廢棄鐵皮屋1樓不明原因起火，新北市消防局獲報，立即派遣人車趕赴救援，火勢於10時50分撲滅，無人員受傷，燃燒面積約3平方公尺，起火原因火場鑑識人員已在調查。 任意傾倒工程廢棄物 工程行老闆遭判7月 宜蘭民宅凌晨大火狂冒濃煙 疑堆放大量音響器材走火 危老條例施行5年 內政部：受理逾3000件危老重建 #廢棄 #鐵皮屋 #起火原因 #10時 #平方公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄空地非法堆廢棄物 市府開鍘令限期改善 13:262022/06/18 社會 中壢殯葬園區凌晨大火 6禮儀公司陷火海燒光 08:352022/07/04 社會 危老重建 5年受理3,000件 04:102022/07/08 財經要聞 高雄港埠旅運中心 8月完工 04:102022/07/06 產業特刊 藍批青草湖雨後變壅塞湖 竹市府：全力排除廢棄物 13:052022/07/01 寶島 新竹男疑潑汽油縱火住家 親弟住隔壁房子也被燒光 14:222022/06/22 社會 李易書：歐洲最先進技術 垃圾燃料化 04:102022/06/29 生活新聞 鐵皮屋竟生無可戀 表情照爆紅 逗笑17萬人 11:342022/06/24 搜奇 中壢凌晨大火 燒毀6間禮儀公司幸無人傷亡 12:032022/07/04 社會 桃園2層樓鐵皮屋竄惡火 木質樓板塌陷建物付之一炬 22:392022/07/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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