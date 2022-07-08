土城廢棄鐵皮屋火警 起火原因待查

今（8）日上午10時20分許新北市土城區中華路一段1棟廢棄鐵皮屋1樓不明原因起火，新北市消防局獲報，立即派遣人車趕赴救援，火勢於10時50分撲滅，無人員受傷，燃燒面積約3平方公尺，起火原因火場鑑識人員已在調查。