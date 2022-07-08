前日本首相安倍晉三8日上午於奈良市發表演說中，突然倒地。據NHK報導，安倍胸部中槍、心跳停止。消息一出，日股斷崖式跳水，日經指數從原本上漲200多點瞬間急殺翻黑，但隨後市場回神，指數反彈翻紅，至台北間8日上午11點45分，日股上漲123點（或0.47%），暫報26,614點。

據日本MBS新聞報導，當地時間7月8日上午11時30分左右，位於奈良縣的近鐵「大和西大寺站」發生槍擊事件，正在進行演講的日本前首相安倍晉三被槍擊，是在第二槍槍響後倒下的，處於心肺停止狀態。事發時，現場約有30人。

據朝日新聞最新消息，奈良市一名17歲女高中生在附近大樓目睹了事發過程。據該女生描述，安倍演講時，一名男子從他身後靠近，之後突然開槍，第一聲槍響後，安倍繼續演講，但第二聲槍響後，安倍倒地，槍身冒出濃煙。有人因受驚奔逃，混亂中，有人摔倒。

據日本共同社：安倍襲擊案中被捕的男子42歲，來自奈良縣。