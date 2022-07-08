鴻海(2317)今（8）日宣布參與盛新材料募資案，將透過鴻元國際投資斥資5億元取得10％股權，以強化取得碳化矽（SiC）供應鏈關鍵材料。集團表示，透過此次募資案可保障SiC基板供應，完善集團供應鏈上游夥伴布局，建立在車用半導體領域的長期競爭優勢。

成立於2020年的盛新材料為廣運(6125)及子公司太極(4934)共同成立的SiC長晶公司，為台灣少數可同時生產6吋SiC導電型（N-type）及6吋半絕緣型（SI）晶圓基板廠。在高品質長晶領域方面，憑藉自有技術優勢，盛新材料將和鴻海在SiC供應鏈形成優勢互補。

鴻海表示，半導體為集團「3+3」策略中的三大核心技術之一，除了要滿足現有ICT客戶對小IC的需求，化合物半導體的導入在EV產業更為關鍵。鴻海去年取得旺宏6吋晶圓廠設立鴻揚半導體，今年將完成SiC產線建置，為集團在新世代半導體及EV拓展奠下根基。

鴻海表示，藉由攜手盛新材料，鴻揚半導體將可取得上游SiC基板的穩定供應。未來SiC MOSFET將大量使用於電動車的車載充電器及直流變壓器等，透過SiC供應鏈聯盟，可強化鴻海在「3+3」策略中對電動車和半導體供應鏈的垂直整合。

鴻海S事業群總經理陳偉銘表示，SiC是電動車的重要元件，基板是SiC供應鏈的關鍵材料，不但占SiC元件成本比重高，且直接影響到元件品質。希望藉由參與此次募資案掌握關鍵基板供應，建立集團在SiC供應鏈的競爭優勢，為集團在電動車產業提供可靠助力。

盛新材料董事長謝明凱表示，公司結合廣運在長晶設備的自製優勢，具備SiC基板的關鍵技術能力。很榮幸獲得鴻海投資入股，鴻海旗下鴻揚半導體可為盛新材料認證基板品質，加速產品開發時程，藉由鴻海電動車強大、完整的供應鏈，期盼未來充分發揮緊密合作綜效。