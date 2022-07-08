針對日本前首相安倍晉三遭槍擊，經搶救仍傷重不治。對此，行政院長蘇貞昌表示，聽聞消息他感到不捨與震驚，並代表政府致上哀悼之意、也要嚴厲譴責暴力。

蘇貞昌指出，安倍先生在任內不但對台友善，也致力提倡自由開放的印太秩序，為鄰近國家樹立領導風範。在卸任首相後，安倍先生仍持續為加深台日情誼而努力，在疫情期間更促進彼此合作、堅定「善的循環」。

蘇貞昌說，台灣失去了一位最堅定的好朋友、日本則失去了一位令人敬佩的政治家，我們感到非常的遺憾與惋惜。