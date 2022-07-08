日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市助選時遭槍擊送醫，傍晚不治，享壽67歲。安倍今天原本要前往長野縣助選，但因為候選人身陷緋聞而臨時改行程前往奈良，不料遇上死劫。

自民黨的奈良縣辦公室下午舉行記者會時表示，安倍晉三今天的演說行程於「昨天傍晚」敲定。

日本媒體報導，安倍晉三原定8日前往長野，替自民黨新人松山三四六站台，但是「週刊文春」卻爆料松山10多年前曾和一名20多歲女性發生婚外情，安倍於是取消前往長野助選。

取消長野行程後，安倍晉三改道前往奈良、京都和埼玉縣。媒體質疑，由於這項決定較突然，凶嫌是如何掌握安倍要到奈良的行程啟人疑竇。

日本放送協會（NHK）記者檢視案發前拍攝的畫面，看到41歲凶嫌山上徹也在上午11時過後已經出現在現場。他站在臨時架設的三角錐後方第一排，雙手交叉等待安倍晉三和候選人到來。

畫面顯示，凶嫌揹著一個黑色單肩包，犯案工具當時應該就裝在其中。