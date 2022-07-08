和碩iPhone生產主力上海廠終於全面恢復正常運作帶動下，6月營收月增19.58％、至1,120.04億元，創下同期歷史新高，然而封控影響和碩上海廠營運兩個月，第二季營收為2807.3億元，也讓第二季營收比上一季下滑13.3％、但年增3.1％，累計上半年營收為6,045.55億元，年增23.7％。

和碩6月筆電出貨76萬台，月增26.6％，比起先前預期第二季筆電出貨量季減5％，在昆山封城、需求疲弱下，第二季筆電出貨量季減幅度則是遠超過預估值。