隔音設備不佳是許多租屋族的共同煩惱之一，只要一不小心聲音大大，個人隱私就有可能會被隔壁鄰居聽見。但有網友表示，他的鄰居似乎一點也不擔心這個問題，帶女友回家過夜時從不控制音量，發出的呻吟聲響宛如「立體環繞」一般，就算該名網友投訴房東，也不見任何改善，這名網友崩潰上網求助，果然就有人提供妙方。

網友在臉書粉絲專頁《靠北租屋2.0》發文抱怨，隔壁鄰居屢次帶女友過夜造愛，且每一次都「非得搞得眾人皆知，哀嚎大聲」，讓他實在是難以忍受。網友形容那個聲響就宛如音響的立體環繞一般，會直接穿透門板以及牆壁，讓人想忽視也難，儘管已經請託房東委婉地告知鄰居要放低音量，但沒過多久激烈的聲響又再度傳出，讓該名網友質疑「根本就是故意的」。

網友形容鄰居的造愛聲響宛如「立體環繞」一般，儘管投訴房東也不見改善。（圖／取自靠北租屋2.0）

為噪音所苦的網友上網尋求幫助，好奇「難道沒有辦法解決嗎」。有人提供解方「不用婉轉直接大吼！他應該就縮了」、「正在進行的時候去敲門，或是直接叫警察，這種人真的很討厭」、「錄起來照三餐放就會收斂了」、「天天往房客門上貼張紙條」。而在網友提供的諸多解方裡，有一則留言讓人看了會心一笑，要原PO「放往生咒跟他們拚了」。