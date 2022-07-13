女星江泳錡曾經出演《世間情》、《甘味人生》、《金家好媳婦》等多部八點檔戲劇，收獲不少粉絲，外型甜美的她除了拍戲，也自己當老闆娘努力經營副業。過去她直播賣衣遇到客人投訴，曾表示以和為貴，不過今（13日）早她卻在臉書上傳一張報案三聯單和監視器畫面，控訴鄰居故意踢飛她家花盆，還鋸斷社區的桂花樹，誇張行徑令她忍不住怒嗆：「別認為我們是女生就好欺負。」

江泳錡在貼文中寫道：「這次報案覺得被告者太好笑了，152-X號X樓的先生，請您搞清楚狀況，到底是誰打給您，說澆花的問題，您到底是怎麼了，別酒喝完來我們店裡鬧。」透露與鄰居發生糾紛。對方不但趁店裡打烊後踢飛她的花盆，還因為個人情緒不佳，鋸斷社區的桂花樹。誇張惡行讓江泳錡氣不過，她一怒之下，清晨6點不到便前往三重分局慈福派出所報案，直呼：「桂花樹跟我家的花盆是無辜的。」、「別認為我們是女生就好欺負。」

從江泳錡上傳的報案單來看，案發時間為7月12日晚間11點44分，報案內容也清楚寫明是「遭陌生男子毀損及恐嚇」。另外，監視器截圖中也看見一名戴眼鏡的白衣平頭男子出腳將中等體積的花盆踹倒，讓江泳錡氣得反問：「趁打烊踢飛我們家花盆，莫非您想當三重Jackie chan？」文末，她也不禁感嘆：「真的鄰居很重要！！」貼文一出，也引來許多網友在留言區關心，「生日前夕，害你擔心受怕了！」、「還是要小心注意安全。」、「無辜的樹木，無聊找事做。」