54歲住士林的林姓男子，認為樓上的陳姓鄰居經常發出噪音，經多次告知對方仍沒有改善，去年初抓狂帶鐵棍到陳家，口角後持棍毆打對方，造成陳頭部、四肢多處掛彩，傷勢嚴重，士林地院審理後，依傷害罪判林4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元。

判決指出，林為士林某大樓11樓住戶，陳則住在他樓上，林認為陳家經常有人跑來跑去，包括腳步聲、搬東西聲等，都讓他十分困擾，林自認多次反映、溝通，但陳都未有改善。

2021年1月13日晚，林聽到樓上又有惱人聲音，這次再也受不了，持鐵棍衝上樓，再與陳男理論，雙方一言不和，林便持棍痛打對方，將陳打得傷痕累累，經驗傷後，包括有頭部外傷、頭皮、嘴唇及四肢多處擦挫傷、右側尺骨骨折、胸部鈍挫傷及腦震盪等等。

陳事後向林提出殺人未遂告訴，林應訊時，坦承當天有上樓理論、傷人，但聲稱兩人是在扭打，因為場面很混亂，他不記得打傷對方何處。

士檢調查後，認為陳的傷勢未集中在要害，且兩人紛爭是因噪音問題，林並沒有至其於死的動機，改依傷害罪起訴林。

士林地院審酌，林為噪音問題衝動傷人，事後雙方也未達成和解，考量林的傷勢確實不輕，依傷害罪判林4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元。