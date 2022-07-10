日本前首相安倍晉三於8日在奈良發表助選演說時，遭到槍擊身亡震驚國際。曾定居日本五年的女演員歐陽靖在IG發表個人觀點，透露「我自己的日本朋友那邊卻很安靜」，在被報導後歐陽靖已火速刪文，但IG私訊和臉書粉絲專頁依然湧入不少鄉民抨擊，歐陽靖也揚言會對涉及威脅的言論進行提告。

歐陽靖表示，自己的日本朋友對安倍驟逝的消息相對冷感有兩大主因，一是日本人對於政治比較漠不關心，二是有部分年輕人偏向左翼陣營，而安倍並不受這些年輕人青睞。

歐陽靖更提到雖然安倍是日本在位最久的首相，但在位期間的數個政策都遭受批評，因此卸任時不算風光。像是「一戶僅能配送兩枚品質不佳的布口罩，卻花上260億日圓國家預算的 『安倍口罩』事件。」她坦言在日本居住時，確實不喜歡安倍，「但回到台灣生活之後，卻感念於他對國際立場與主權的挺身直言。」

最後她更強調：「想留言批評謾罵此文章立場的人請自high」、「以下開放過度解讀此文的人自high，我不會做任何回應喔！」，貼文一出隨即引發網友灌爆她的臉書專頁及IG私訊。她除了將個人觀點刪除隱藏之外，另外發布貼文表示「接下來會刪除並封鎖惡意留言者，如果有涉及威脅的言論都會存證報警，不會姑息。」底下網友也紛紛護航表示「支持靖哥提告」、「感謝這些人提供紅包」。