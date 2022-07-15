楊嫌集團10人都是男的，假扮正妹騙人投資。（警方提供）

警方前往桃園青埔豪宅攻堅。（警方提供）

詐團以話術誆騙被害人投資。（警方提供）

警方查扣各式手機等證物。（警方提供）

北市刑大日前接獲4人報案，指在IG上結識正妹，在對方介紹下，陸續投資虛擬貨幣，但錢匯入後就遭封鎖、失聯，警方經連月追查，日前前往桃園機房攻堅，逮捕22歲楊男組成的詐騙集團共10人，他們每天假扮正妹，在臉書、IG亂槍打鳥，陪聊騙人投資，初查不法獲利超過百萬元。

北市刑大偵七隊指出，楊嫌2021年底，陸續找來張姓、陳姓等9名男子，在桃園青埔租下豪宅，大肆盜用不特定的正妹照片，當成頭貼在臉書、IG註冊帳號，接著亂槍打鳥結識被害人。

楊嫌集團都有特定話術的教戰守則，有對象上鉤後，每天就噓寒問暖閒聊，時機成熟再誆稱自己有在投資理財，介紹對方匯款購買虛擬貨幣。

被害人一旦匯款，楊嫌等人再以各種理由敷衍，例如要拿回去得再加保證金、投資金額不足沒辦法領回、真的掰不下去就直接封鎖然後失聯。

警方清查至少4人被害，損失120萬，經連月追查，13日前往桃園攻堅，逮捕楊在內的10男，警訊後依詐欺、組織犯罪送辦。