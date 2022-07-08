上半季排名前2名的球隊8日在府城正面交鋒，統一獅林子豪在4局下回壘時遭「踩手」為後續衝突埋下伏筆，此役兩隊兩度清空板凳，總計共4人被趕出場，最終桃猿以8比0完封獅隊，再次點亮魔術數字M3。

賽前兩隊只有2場勝場差，上半季也剩最後2次直接對決的機會，排名龍頭的桃猿在3局上先馳得點，4局下獅隊展開反攻，2出局二、三壘有人時，桃猿捕手嚴宏鈞牽制三壘，第一時間三壘審認定安全回壘。

但後來桃猿提出電視輔助判決後改判，畫面中顯示梁家榮的腳踩到林子豪的手，造成他離壘而出局，這次的play也為後續衝突埋下伏筆。

6局上1出局後輪到梁家榮打擊，胡智為投出觸身球保送讓梁家榮十分不滿，衝突也就此引爆，看到獅隊總教練林岳平火速衝上場衝撞梁家榮，讓兩隊清空板凳。

經過裁判檢視重播畫面，並由主審紀華文用麥克風宣布，「統一球員胡智為故意觸身球，立即驅逐出場。」獅隊換上第二任投手施子謙，桃猿也趁著換投之際，單局再添4分將領先擴大至6分差。

沒想到7局上輪到梁家榮打擊時，他又挨劉予承觸身球，桃猿也手蔡鎮宇衝上場撞倒劉予承，雙方二度清空板凳，最終裁判檢視衝突畫面後作出裁決，劉予承在警告後投出觸身球遭勒令退場，衝撞別人的蔡鎮宇及獅隊洋投柯瑞則是遭驅逐出場。後來梁家榮被換下場，由郭嚴文代跑。

桃猿曾仁和今天先發5.1局，僅被敲6支安打，送出4次三振，無失分，助隊拿下這關鍵一勝，也重新點亮上半季封王魔術數字，只要明天再贏獅隊，後天就有機會在桃園主場封王。