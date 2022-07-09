日本前首相安倍晉三8日在奈良縣街頭演講時遭槍擊身亡。據日本《星期五》(フライデー)雜誌等多家媒體9日報導，當時安倍94歲的母親岸洋子吃午飯時看到相關新聞時愣住了，她一時間難以理解，隨後放聲大哭。

日媒稱，在日本各大媒體報導安倍中槍這一消息時，身處養老院的岸洋子當時正在吃午飯，突然看到了這條新聞。相關人士透露，岸洋子得知自己兒子中槍後愣住，一時間無法理解發生了什麼，陪在她身邊的人則慌張地試圖關掉電視。之後，岸洋子放聲大哭。