當6月全市場籠罩美國經濟衰退陰霾，7月以來美股卻連續多日強彈，代表生技類股的美國那斯達克生技指數(簡稱NBI)，7.18%的漲勢表現卻一鳴驚人，力道不僅超越美國標普醫療保健指數(1.75%)，更帶動投信生技醫療基金績效表現一馬當先，投信法人表示，下半年新藥題材多、臨床數據多、併購機會多、預估生技醫療類股，下半年有望超越科技類股，成為抗通膨及高防禦性的強勢基金。

上半年NBI指數隨美股回落表現較弱勢，近1個月卻受惠資金青睞，加上產業新藥題材、及併題利多發酵，指數上漲逾9%，帶動投信發行生技醫療基金績效突飛猛進，以1個月期間來看，表現最好的是新光全球生技醫療基金，近1個月績效漲幅達5.3%，其他同業生技基金，包括安聯、群益、富蘭克林華美及PGIM保德信等4家投信，旗下生技基金同期間亦有4%以上報酬。合計5檔生技基金近一個月績效在4%以上，依次為:在新光全球生技醫療基金,安聯全球生技趨勢基金,群益全球關鍵生技基金,富蘭克林華美全球醫療保健基金,PGIM保德信全球醫療生化基金。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，下半年生技醫療產業表現熱絡，除有4件大型併購案出現，帶旺產業併購熱潮再起，另外，市場關注的新藥議題，預估下半年大型藥企仍掌握成長；至於中型藥廠，同樣因新產品貢獻獲利，營收成長潛力佳，下半年股價具成長空間，而觀察美國FDA近年審藥數量統計，亦發現到FDA於2021年共批准58顆新藥上市，優於過去10年平均48顆，表示FDA對新藥態度正向，又以最引人關注的腫瘤癌症、免疫疾病與類澱粉蛋白樣疾病等，相關新藥進度將於下半年陸續發表，成為股價最佳催化劑。

另外，進入下半年後，隨全球重要醫學年會陸續召開，全球更先進的藥物及創新療法，包括抗腫瘤新藥、癌症免疫療法、中樞神經藥物、基因編輯藥物等，都將陸續發表臨床實驗數據，激勵相關個股營收與股價表現；更值得密切注意的是，今年上半年出現4件大型醫療產業併購案，游信凱認為，隨著通膨引發的貨幣緊縮政策趨勢，仍在開發階段的新藥公司上半年股價大跌後，被併購的價值也逐漸浮現。