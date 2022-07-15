時序進入2022年下半年，逆行行星逐個肆虐某幾個星座，卻也有幾個星座運勢看漲，財氣綿延不絕。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，獅子座、處女座和天秤座的人下半年有望被貴人提攜，進而升官加薪；白羊座、摩羯座和雙魚座則要留意荷包失血。

【財運大暴漲】

獅子座

下半年，獅子座的守護星太陽在熾熱的8月份會達到能量的巔峰，金星也會接著來到命宮，金星與太陽聯手為你加油打氣。無論在投資、工作項目、自行創業都會相當不錯的成效，為你帶來口碑與聲望，客戶爭相著指定要與你合作，連帶而來的是向你綿延不斷湧來的金錢，如此財運大好的時期，又有時間的話，報名一堂能為你整體能力加值的課程，讓你無形的賺錢技逐漸顯化成摸得到的鈔票喔！

處女座

下半年，9月份金星與水星同時入駐你的命宮，這會是一段相對輕鬆的時期，特別容易心想事成，只要有心想要改善或加強，你不用花費太大的力氣去推動，像是洽談已久的大項目終於簽訂合同、訂金入帳，曾被同業搶走的客戶捧著大把銀子回鍋、甚至向上級提出的加薪條件比你想像的更加優渥，如今迎來豐碩的果實顯化成金錢來到你身邊。記得對於這些錢財以及來源心懷感激，並且在使用它們的時候不要吝嗇，自然而然你正在建立與錢財良好的關係。

天秤座

下半年，金星接連造訪天秤座的玄秘宮與命宮，這段時期的你就是吸滿好運的聚寶盆，不但將貴人吸引到身邊，就連錢財都想與你當好朋友。你相當懂得經營人脈、加上你不斷地持續精進工作技能的努力，這讓你在下半年有機會升官加薪、或者被高薪請調到夢寐以求的職位及部門、甚至是有貴人為你牽線、給予你超乎預期的挖角條件，讓你想拒絕都難。記得身邊若有從前的舊識出現，可得特別把握，噓寒問暖、請客吃飯可能為你帶來你意料之外的好消息。

【錢財留不住】

白羊座

下半年，逆行的天王星影響白羊座的財帛宮，你的財務情況可要特別注意，可能是投資失利、兜售樓盤而賠上一大筆錢，而家人方面可能出現急需用錢而向你請求伸出援手的情況，你不得不咬牙苦撐結果把自己搞得慘兮兮。建議這段期間要特別留心財務狀況，做任何決定前一定要三思而後行，否則後果苦不堪言。

摩羯座

下半年，逆行的天王星與土星各自碾壓摩羯座的偏財宮與財帛宮，提醒著你須腳踏實地賺取金錢，切勿一步登天，要特別提防飛來橫禍的破財狀況，被人遊說投資、或是碰上陌生詐騙、無法推拒的人情而買下高金額的商品，請你在做任何行動之前，都要做好審慎的風險評估，以及估量自己的口袋有多深，也不要隨意聽信小道消息就下手，一切小心為上，也別輕易聽信他人片面之詞。

雙魚座

下半年，逆行木星在雙魚座的財帛宮，原本就對朋友非常有義氣的你，平常也少不了吃喝玩樂或叫外賣，然而在下半年容易大方過了頭，反而讓自己每個月都成了月光族。尤其是近期常常有人假借名義跟你借錢，這個人可能是你很要好的閨蜜，甚至可能是你事業上的合作夥伴，讓你完全找不到理由能拒絕對方，然而錢借出去卻是有去無回，讓你原本緊縮的荷包又更扁了。