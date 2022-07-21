鑽針廠尖點(8021)上半年合併營收為18.1億元，年增5.65%，公司將於8月4日舉行法說會，公布上半年財報，並說明下半年展望，今天除息股價走高，緩步填息。

尖點今天除息，每股配息2.3元，早盤股價一度上漲0.65元，填息幅度約28.26%。

尖點第2季營運受到上海封城停工部分影響，單季合併營收為8.92億元，季減4.25%，累計上半年合併營收為18.1億元，年增5.65%。

尖點將於8月4日舉行法人說明會，公布上半年財報，並說明下半年展望。

尖點在上次法說會表示，維持原本擴產計畫不變，但由於設備交期略有延誤，導致鑽針產能擴充的時程會略為延宕至今年第3季初，預計在擴產完成後月產能可由去年下半年的2500萬支提升至2800萬支；鑽孔代工規模亦會提升，預計自下半年起逐步到位，整體產能約增加10%，但實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。