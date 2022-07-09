前6局還落後2分的樂天桃猿在6局先追回1分，7局上郭嚴文敲出逆轉2分打點安打，助隊以3比2擊敗統一獅，也讓上半季封王魔術數字降至M1，明天只要再贏就能在桃園主場拋下彩帶。

獅猿經過昨天激情後，今天繼續在台南對戰，桃猿推出狂威、獅隊則由布雷克應戰，獅隊在3局下從陳重廷不死三振展開攻勢，單局攻下2分取得領先。

桃猿打線前6局都受到布雷克壓制，僅敲出4支零星安打，7局上布雷克續投，1出局後保送朱育賢，又被林承飛敲二壘安打，靠著嚴宏鈞內野滾地球追回1分。

8局上獅隊換投，第2任投手劉軒荅登板就連續投出2次保送，成晉短打推進桃猿1人出局攻佔二、三壘，此時獅隊再換上第3任投手邱浩鈞，雖然代打的林泓育吞下三振，但郭嚴文敲出適時安打，一棒打回2分，也將戰局逆轉。

接下來陳禹勳、豪勁都力保不失，桃猿也拿下這關鍵一勝，明天有機會回主場封王。

明天桃猿將回到主場迎戰味全龍，若桃猿贏球就能拿下上半季冠軍。另外還有2種可能性，就是龍猿兩軍打和、但獅隊不能贏，桃猿能夠封王。