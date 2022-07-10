樂天桃猿10日以10比2擊敗味全龍，睽違3年再度奪下季冠軍，這也是隊史第14座且是樂天集團入主球隊後首座季冠軍。從梁家榮手中接下別具意義的球，拿到執教首座季冠軍的曾豪駒雖然「說好不哭」，但談到兩年多的等待仍忍不住眼眶泛淚。

桃猿上次拿到季冠軍已是2019年上半季，完成3連霸後球團易主，但就與季冠軍絕緣。今年上半季，主力打者陳俊秀、林泓育、朱育賢雖然棒子不如過往火燙，但中生代的林立、林承飛、成晉等人跳出，雖然先前幾度點亮封王魔術數字碰上挑戰，終於在今天順利拋下酒紅色彩帶。

「兩年的等待，一直以來想幫球隊拿季冠軍，今天終於拿到了！」曾總表示，在還沒確定奪冠前，等待的心情永遠都是煎熬的，尤其在今年賽制改變下，每場輸贏都很重要，還沒到手前都覺得不踏實。

來到執教第3年才拿下首座季冠軍，曾豪駒說：「在我執教任期第一目標就是幫助球隊拿到季冠軍，現在只是第一步，接下來還有總冠軍要努力。」他表示，這座季冠軍隊球團、教練團及選手都極具意義，「大家這禮拜都很緊繃，謝謝教練、球員的付出。」

樂天桃猿奪下中職33年上半季冠軍，前為總教練曾豪駒。（陳麒全攝）